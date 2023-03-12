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Перевозил сигареты в цистерне для растительного масла. Пограничники разоблачили контрабандиста

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Украина, Воскресенье 12 марта 2023 16:57
Перевозил сигареты в цистерне для растительного масла. Пограничники разоблачили контрабандиста Фото: пограничники разоблачили контрабандиста (t.me/DPSUkr)
Автор: Карина Левицкая

Гражданин Украины пытался незаконно вывезти в Британию 200 ящиков сигарет. Для этого он использовал цистерну для растительного масла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Вчера, 11 марта, пограничная служба Украины сообщила, что на пункте пропуска "Порубное" был остановлен грузовик. Во время ее проверки пограничники обнаружили в цистерне, которая по документам была предназначена для перевозки масла, тайники с сигаретами.

Сегодня правоохранители совместно с пограничниками завершили подсчет обнаруженного товара. Всего в грузовом автомобиле украинец перевозил 200 ящиков с более чем 100 тысячами пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины, общей суммой более 6 миллионов гривен.

Перевозил сигареты в цистерне для растительного масла. Пограничники разоблачили контрабандистаФото: пограничники разоблачили контрабандиста (t.me/DPSUkr)

Контрабандист с незаконным товаром направлялся в Британию.

Напомним, в январе украинские таможенники в Закарпатской области обнаружили партию табака в газовой автоцистерне.

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