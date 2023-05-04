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Перевозив окупантів цивільною авіацію. Главі "Уральських авіаліній" повідомлено про підозру

Фото: главі "Уральських авіаліній" повідомлено про підозру за перевезення окупантів цивільними літаками (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Керівник російських "Уральських авіаліній" переправляв військових РФ до кордону України цивільним повітряним транспортом, який здійснює польоти до закритих аеропортів "Платов" у Ростові-на-Дону та "Сімферополь" - у Криму. Йому повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Для цього він давав відповідні вказівки, для виконання яких використовувались цивільні повітряні судна компанії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вони здійснювали транспортування мобілізованих ЗС РФ, їхньої зброї та боєприпасів і особистих речей для підготовки та подальшої участі у веденні агресивної війни проти України

Як встановило слідство, з жовтня 2022 року і по теперішній час цивільні борти авіакомпанії підозрюваного здійснюють польоти до закритих міжнародних аеропортів "Платов" у Ростові-на-Дону та "Сімферополь" в АР Крим.

Раніше РБК-Україна писало, що через санкції у російських авіакомпаній практично щодня відбуваються авіаінциденти. У зв'язку з нестачею західних запчастин у грудні в РФ узаконили "канібалізацію" літаків. Зокрема, черговий російський літак змушений був перервати політ та запросити екстрену посадку. 26 березня борт авіакомпанії "Азімут" не зміг долетіти до Москви з Нижнього Новгорода.

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