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Перевозили сигареты на 8 млн гривен: пограничники под Одессой обнаружили партию контрабанды

Автор: Иванна Шовкун

В Одесском порту, пограничные службы обнаружили крупную партию контрабанды. Она прибыла в контейнере из Сингапура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу МВД.

Сотрудники погранслужбы заметили несоответствие груза. Вместо "кухонных товаров", указанных в сопроводительных документах, в контейнере было более 600 тысяч пачек сигарет. Их сумарная стоимость может превышать 8 млн гривен.

Продолжаются следственные действия в свзяи с незаконным перемещением сигарет через таможенную границу Украины.

Напомним, сотрудники СБУ заблокировали незаконное перемещение через украинскую границу редкого металла осмия. Двое людей пытались вывезти его в одну из соседних стран.

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Контрабанда