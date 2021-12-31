Перевозили цигарки на 8 млн гривень: прикордонники під Одесою виявили партію контрабанди

В Одеському порту прикордонні служби виявили велику партію контрабанди. Вона прибула у контейнері із Сінгапуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
Співробітники прикордонної служби помітили невідповідність вантажу. Замість "кухонних товарів", зазначених у супровідних документах, у контейнері було понад 600 тисяч пачок цигарок. Їхня сумарна вартість може перевищувати 8 млн гривень.
Продовжуються слідчі дії у зв'язку з незаконним переміщенням цигарок через митний кордон України.
Нагадаємо, співробітники СБУ заблокували незаконне переміщення через український кордон рідкісного металу осмію. Двоє людей намагалися вивезти його до однієї із сусідніх країн.