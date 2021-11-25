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Перевозили в автобусе почти 20 кг взрывчатки: СБУ заблокировала канал контрабанды в РФ

Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники Службы безопасности Украины в Луганской области ликвидировали канал контрабандного вывоза пороха за границу. Преступники пытались перевезти в Россию около 20 кг взрывчатого вещества под видом тонера для принтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленники перевозили взрывчатное вещество рейсовым микроавтобусом среди личных вещей пассажиров. Правоохранители остановили транспорт на пункте пропуска "Милово".

По предварительным данным следствия, водитель автобуса получил "багаж" от руководителя транспортной компании. Перевозчик должен был передать опасное вещество заказчику на одной из заправок в Ростовской области РФ.

Фото: преступники перевозили взрывчатку под видом тонера для принтера (ssu.gov.ua)

Следователи СБУ начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все детали преступной деятельности. Правоохранители работают над привлечением организаторов схемы к ответственности.

Напомним, в Ивано-Франковской области два украинца и посредник-иностранец продавали документы стран Евросоюза. Клиентами оказались россияне, украинцы с оккупированных территорий и экс-чиновники.

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Служба безопасности Украины