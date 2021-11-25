Перевозили в автобусе почти 20 кг взрывчатки: СБУ заблокировала канал контрабанды в РФ

Злоумышленники перевозили взрывчатное вещество рейсовым микроавтобусом среди личных вещей пассажиров. Правоохранители остановили транспорт на пункте пропуска "Милово".

По предварительным данным следствия, водитель автобуса получил "багаж" от руководителя транспортной компании. Перевозчик должен был передать опасное вещество заказчику на одной из заправок в Ростовской области РФ.

Фото: преступники перевозили взрывчатку под видом тонера для принтера (ssu.gov.ua)

Следователи СБУ начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все детали преступной деятельности. Правоохранители работают над привлечением организаторов схемы к ответственности.