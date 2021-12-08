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Перевозил начальника штаба обороны страны. В Индии разбился военный вертолет

Автор: Мария Кучерявец

В штате Тамилнад на юге Индии, разбился военный самолет Mi-17V5. На его борту находился начальник штаба обороны индийских вооруженных сил генерал Бипин Рават.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of India.

По информации местных СМИ, в результате авиакатастрофы погибли четыре человека, также были спасены трое пострадавших пассажира. Предполагается, что всего в вертолете могли находиться 14 военных.

Отмечается, что на борту были члены семьи генерала и его помощники. Однако данных о состоянии госслужащего пока не поступало. На место инцидента выехали специалисты, которые должны провести расследование, чтобы установить причину происшествия.

Известно, что вертолет направлялся со станции ВВС в Сулуре в штабный колледж вооруженных сил в городе Веллингтон, что на западе Индии.

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ИндияАвиакатастрофа