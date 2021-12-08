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Перевозив начальника штабу оборони країни. В Індії розбився військовий вертоліт

Автор: Марія Кучерявець

У штаті Тамілнад, що на півдні Індії, розбився військовий літак Mi-17V5. На його борту знаходився начальник штабу оборони індійських збройних сил генерал Біпін Рават.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of India.

За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок авіакатастрофи загинули чотири людини, також були врятовані троє постраждалих пасажири. Припускається, що загалом у гвинтокрилі могли перебувати 14 військових.

Зазначається, що на борту були члени сім'ї генерала та його помічники. Однак даних щодо стану держслужбовця поки що не надходила. На місце інциденту виїхали фахівці, які мають провести розслідування, щоб встановити причину події.

Відомо, що гвинтокрил прямував зі станції ВПС у Сулурі до штабного коледжу збройних сил у місті Веллінгтон, що на заході Індії.

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ІндіяАвиакатастрофа