Перевозив начальника штабу оборони країни. В Індії розбився військовий вертоліт

За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок авіакатастрофи загинули чотири людини, також були врятовані троє постраждалих пасажири. Припускається, що загалом у гвинтокрилі могли перебувати 14 військових.

Зазначається, що на борту були члени сім'ї генерала та його помічники. Однак даних щодо стану держслужбовця поки що не надходила. На місце інциденту виїхали фахівці, які мають провести розслідування, щоб встановити причину події.

Відомо, що гвинтокрил прямував зі станції ВПС у Сулурі до штабного коледжу збройних сил у місті Веллінгтон, що на заході Індії.