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Переворот в Нігері. Країни Західної Африки пригрозили повстанцям застосуванням сили

Фото: країни Західної Африки пригрозили повстанцям з Нігеру ввести війська (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Країни-учасниці Економічної спільноти західноафриканських держав (ЕКОВАС) домовилися ввести війська в Нігер, якщо через тиждень там не повернуть владу президенту Мухаммеду Базуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке позачергового саміту ЕКОВАС.

Зазначається, що у саміті взяли участь президенти Беніну, Кот д'Івуару, Гамбії, Гани, Гвінеї-Бісау, Нігерії, Сенегалу, Того, а також міністри закордонних справ Кабо-Верде та Ліберії і високий представник Сьєрра-Леоне в Нігерії та ЕКОВАС. Крім цього, був присутній неназваний "представник президента Базума".

Країни ввели проти Нігеру санкції у вигляді закриття кордонів, відміни авіарейсів, припинення фінансових операцій та заморозки національних активів. А якщо через тиждень конституційний лад в країні не буде відновлено, то вони готові провести військову інтервенцію.

Переворот у Нігері

26 липня у Нігері стався держпереворот - військовослужбовці президентської гвардії заблокували доступ до резиденції президента Нігера Мохамеда Базума та фактично взяли його в заручники.

Через два дні глава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру. А 30 липня у Нігері напали на посольство Франції - президент країни Еммануель Макрон рішуче засудив такі дії і пообіцяв відреагувати на них.

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Нигер