Переворот в Мьянме: военные заблокировали Facebook

Фото: Facebook (DPA)

Военные, которые осуществили переворот в Мьянме, заблокировали доступ к Facebook и других мессенджеров. Жители использовали платформу, чтобы выразить протест и организовать акции гражданского неповиновения.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, в Министерстве связи и информации Мьянмы заявили, что Facebook будет заблокирован в стране как минимум до 7 февраля.

"Сейчас есть лица, которые нарушают стабильность страны... распространяют фейковые новости и дезинформацию и приводят к недопониманию среди людей, используя Facebook", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Мьянме военные объявили режим чрезвычайного положения в стране на год. Наблюдаются проблемы со связью по всей стране. Также задержали президента страны Он Мьин и госсоветника Аун Сан Су Чжи.

После этого в стране начали умножаться призывы к мирного выражения несогласия с действиями военных, которые распространяются в соцсетях.

Также РБК-Украина писало, что военные планируют назначить выборы в Мьянме через год.