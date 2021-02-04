ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Переворот у М'янмі: військові заблокували Facebook

Четвер 04 лютого 2021 11:49
Переворот у М'янмі: військові заблокували Facebook
Фото: Facebook (DPA)
Автор: Андрій Козловський

Військові, які здійснили переворот у М'янмі, заблокували доступ до Facebook та інших месенджерів. Жителі використовували платформу, щоб висловити протест і організувати акції громадянської непокори.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, у Міністерстві зв'язку та інформації М'янми заявили, що Facebook буде заблокований в країні щонайменше до 7 лютого.

"Зараз є особи, які порушують стабільність країни... поширюють фейкові новини і дезінформацію і призводять до непорозуміння серед людей, використовуючи Facebook", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у М'янмі військові оголосили режим надзвичайного стану в країні на рік. Спостерігаються проблеми зі зв'язком по всій країні. затримали президента країни Він Мьїн і держрадника Аун Сан Су Чжі.

Після цього в країні почали множитись заклики до мирного вираження незгоди з діями військових, які поширюються у соцмережах.

Також РБК-Україна писало, що військові планують призначити вибори в М'янмі через рік.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі захват

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся