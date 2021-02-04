Переворот у М'янмі: військові заблокували Facebook

Фото: Facebook (DPA)

Військові, які здійснили переворот у М'янмі, заблокували доступ до Facebook та інших месенджерів. Жителі використовували платформу, щоб висловити протест і організувати акції громадянської непокори.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, у Міністерстві зв'язку та інформації М'янми заявили, що Facebook буде заблокований в країні щонайменше до 7 лютого.

"Зараз є особи, які порушують стабільність країни... поширюють фейкові новини і дезінформацію і призводять до непорозуміння серед людей, використовуючи Facebook", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у М'янмі військові оголосили режим надзвичайного стану в країні на рік. Спостерігаються проблеми зі зв'язком по всій країні. затримали президента країни Він Мьїн і держрадника Аун Сан Су Чжі.

Після цього в країні почали множитись заклики до мирного вираження незгоди з діями військових, які поширюються у соцмережах.

Також РБК-Україна писало, що військові планують призначити вибори в М'янмі через рік.