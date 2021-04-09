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Переворот в Мьянме: военные впервые назвали срок для проведения новых выборов

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 22:37
Переворот в Мьянме: военные впервые назвали срок для проведения новых выборов Фото: в Мьянме проведут выборы в течении двух лет (GettyImages)
Автор: Инна Собора

В Мьянме военное правительство заявило, что кампания протеста против его власти сокращается, поскольку люди хотят мира. Также хунта объявила, что проведет выборы в течение двух лет.

Об этом сообщает Reuters.

Объявленый срок является первым после того, как военные захватили власть 1 февраля и арестовали президента.

Представитель хунты бригадный генерал Зоу Мин Тун заявил на пресс-конференции в столице Нейпьито, что страна "возвращается к нормальной жизни", и вскоре правительственные министерства и банки возобновят полноценную работу.

В то же время, местные новостные агентства сообщили, что в пятницу в городе Баго, войска обстреляли из винтовок демонстрантов, выступающих против переворота. По меньшей мере 10 человек были убиты.

Как известно, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.

Ранее сообщалось, что военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы.

РБК-Украина писало, что в ходе протестов в Мьянме погибли уже более 600 человек.

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