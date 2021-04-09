ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Переворот в М'янмі: військові вперше назвали термін для проведення нових виборів

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 22:37
Переворот в М'янмі: військові вперше назвали термін для проведення нових виборів Фото: в М'янмі проведуть вибори протягом двох років (GettyImages)
Автор: Инна Собора

У М'янмі військовий уряд заявив, що кампанія протесту проти його влади скорочується, оскільки люди хочуть миру. Також хунта оголосила, що проведе вибори протягом двох років.

Про це повідомляє Reuters.

Оголошений термін є першим після того, як військові захопили владу 1 лютого і заарештували президента.

Представник хунти бригадний генерал Зоу Мін Тун заявив на прес-конференції в столиці Нейпьито, що країна "повертається до нормального життя", і незабаром урядові міністерства та банки відновлять повноцінну роботу.

У той же час, місцеві новинні агентства повідомили, що в п'ятницю в місті Баго, війська обстріляли з рушниць демонстрантів, які виступають проти перевороту. Щонайменше 10 людей були вбиті.

Як відомо, 1 лютого після виборів в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, з-за якого на вулицях почалися протести.

Раніше повідомлялося, що військові в М'янмі передадуть владу в країні після того, як там пройдуть нові та чесні вибори.

РБК-Україна писало, що в ході протестів у М'янмі загинуло понад 600 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Мьянма
NEWS
Опублікована постанова про виплати ФОПам за карантин: хто отримає допомогу (список)
Опублікована постанова про виплати ФОПам за карантин: хто отримає допомогу (список)
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні