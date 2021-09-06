Переворот в Гвинее привел подорожанию алюминия до максимума за десять лет

Цены на Лондонской бирже металлов выросли на 1,8% до 2775 долларов за тонну, самого высокого уровня с мая 2011 года. В Китае фьючерсы подскочили на 3,4% до самого высокого уровня с 2006 года, поскольку эта страна импортирует половину бокситов из Гвинеи.

Военные, свергнувшие президента Гвинеи Альфа Конде, вызвали его министров и высокопоставленных правительственных чиновников на встречу в понедельник, на следующий день после государственного переворота. Представитель армейского подразделения сообщил государственному телевидению, что отказ приехать на встречу в 11:00 по Гринвичу будет считаться мятежом.

В столице Гвинеи в понедельник возобновилось движение транспорта, а несколько магазинов вновь открылись вокруг близи административного района Калум в Конакри, который в течение всего воскресенья был свидетелем перестрелки между спецназом и солдатами, верными Конде. Военный представитель заявил по телевидению, что границы страны также были открыты.

Подразделение вооруженных сил захватило власть в воскресенье, 5 сентября, и приостановило действие конституции. Подразделение спецназа возглавляет бывший офицер французского иностранного легионера полковник Мамади Думбуя, который заявил в воскресенье по государственному телевидению, что "бедность и повальная коррупция" заставили его силы отстранить Конде от должности.

Переворот был встречен осуждением со стороны ООН и Африканского союза. Государственный департамент США заявил, что насилие и неконституционные меры могут подорвать перспективы Гвинеи на стабильность и процветание.

Альфа Конде правил страной десять лет, однако его популярность упала в прошлом году после того, как он обнулил свои сроки и решил избраться на третий срок.