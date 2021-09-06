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Переворот у Гвінеї привів подорожчання алюмінію до максимуму за десять років

Автор: Олександр Білоус

Алюміній подорожчав до максимуму за десятиліття після перевороту у Гвінеї через побоювання з приводу перебоїв у поставках. Країна володіє найбільшими у світі запасами бокситів, руди, використовуваної для виробництва алюмінію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Ціни на Лондонській біржі металів зросли на 1,8% до 2775 доларів за тонну, найвищого рівня з травня 2011 року. У Китаї ф'ючерси підскочили на 3,4% до найвищого рівня з 2006 року, оскільки ця країна імпортує половину бокситів з Гвінеї.

Військові, що повалили президента Гвінеї Альфа Конде, викликали його міністрів і високопоставлених урядовців на зустріч у понеділок, на наступний день після державного перевороту. Представник армійського підрозділу повідомив державному телебаченню, що відмова приїхати на зустріч об 11:00 за Гринвічем вважатиметься заколотом.

У столиці Гвінеї в понеділок відновився рух транспорту, а кілька магазинів знову відкрилися навколо поблизу адміністративного району Калум в Конакрі, який протягом всієї неділі був свідком перестрілки між спецназом і солдатами, вірними Конде. Військовий представник заявив по телебаченню, що кордони країни також були відкриті.

Підрозділ Збройних сил захопив владу в неділю, 5 вересня, і призупинив дію Конституції. Підрозділ спецназу очолює колишній офіцер Французького іноземного легіонера полковник Мамаді Думбуя, який заявив у неділю по державному телебаченню, що "бідність і повальна корупція" змусили його сили відсторонити Конде від посади.

Переворот був зустрінутий засудженням з боку ООН і Африканського союзу. Державний департамент США заявив, що насильство і неконституційні заходи можуть підірвати перспективи Гвінеї на стабільність і процвітання.

Альфа Конде правив країною десять років, проте його популярність впала минулого року після того, як він обнулив свої терміни і вирішив обратися на третій термін.

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Гвинея