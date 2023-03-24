Переведут в режим готовности. В Запорожской области сворачивают "пункты несокрушимости"

В Запорожской области решили свернуть "пункты несокрушимости". Некоторые продолжат работу, другие перейдут в режим готовности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА .

"15 апреля в режим "готовы к открытию" можно перевести 119 ячеек помощи, созданных органами государственной власти и 7 службой ГСЧС", - заявил руководитель ЗОВА Юрий Малашко.

При этом еще более сотни "пунктов несокрушимости" будут работать круглосуточно.

"В этот список войдут несколько десятков центров помощи ответственного бизнеса и 10 объектов с генераторами. Отдельно будут определять свой режим работы "пункты несокрушимости", созданные сетевым бизнесом", - пояснили в ОВА.

Как было решено местными властями, в Запорожской области будут следующие формы работы "пунктов несокрушимости":

которые продолжают работать круглосуточно,

которые будут работать по соответствующему графику,

которые предлагаются перевести в спящий режим при условии, что они возобновят свою работу в течение 2 часов в случае наступления чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что "пункты несокрушимости" в Киеве переведут в режим ожидания. Рабочие оставят по 2 пункта в каждом районе в связи с отсутствием отключений света.

Также РБК-Украина писало о том, что "пункты несокрушимости" также свернули в Чернигове и на Буковине.

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