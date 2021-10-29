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Перевод часов: в билетах изменено время отправления и прибытия поездов

Автор: Анастасия Рокитна

Украина переходит на зимнее время с 31 октября. В билетах уже изменено время отправления и прибытия поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УЗ.

В билетах указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.

"Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей, стоит быть внимательными и вовремя привести в соответствие время своих часов", - отметили в УЗ.

Когда переведут часы

Переход на зимнее время 31 октября 2021 года состоится в 4 часа по киевскому времени. Стрелки часов будут переведены на один час назад.

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