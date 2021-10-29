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Переведення годинників: у квитках змінено час відправлення і прибуття поїздів

Автор: Анастасія Рокитна

Україна переходить на зимовий час з 31 жовтня. У квитках вже змінено час відправлення і прибуття поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УЗ.

У квитках вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів.

"Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника", - зазначили в УЗ.

Коли переведуть годинник

Перехід на зимовий час 31 жовтня 2021 року відбудеться о 4 годині за київським часом. Стрілки годинника буде переведено на одну годину назад.

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