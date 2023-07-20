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Перевищує показники деяких країн-членів. Скільки стандартів НАТО запроваджено в Україні

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Четвер 20 липня 2023 11:32
Перевищує показники деяких країн-членів. Скільки стандартів НАТО запроваджено в Україні Фото: Скільки стандартів НАТО запроваджено в Україні? (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна запровадила майже чверть від загальної кількості стандартів НАТО. Це навіть перевищує показники деяких країн-членів Північноатлантичного союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Станом на сьогодні в Силах безпеки та оборони України запроваджено 287 стандартів НАТО, зокрема:

  • 174 - в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО;
  • 113 - ініціативні.

"За цим показником Україна займає перше місце серед держав-партнерів НАТО та навіть перевищує показники деяких держав-членів", - пише пресслужба Міністерства оборони України.

Вступ України до НАТО

Відзначимо, що під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна не отримала чітких умов та графіка вступу. Водночас було узгоджено спільне комюніке щодо нашої країни в якому окреслили бачення того, яким має бути шлях України до членства в Альянсі.

Також було зазначено, що Київ отримає запрошення після того, як країни блоку погодяться на це, і держава виконає певні умови. Зокрема для України скасували План дій до членства.

Усі подробиці результатів саміту НАТО можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Без запрошення, але зі зброєю та гарантіями. Чим для України закінчився саміт НАТО".

Міністр оборони Олексій Резніков нещодавно пояснював, що є важливо для вступу в НАТО та на якій стадії перебуває Україна.

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