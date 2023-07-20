Превышает показатели некоторых стран-членов. Сколько стандартов НАТО внедрено в Украине
Украина ввела почти четверть от общего количества стандартов НАТО. Это даже превышает показатели некоторых стран-членов Североатлантического союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.
По состоянию на сегодняшний день в Силах безопасности и обороны Украины введено 287 стандартов НАТО, в частности:
- 174 - в рамках Целей партнерства Украина-НАТО;
- 113 - инициативные.
"По этому показателю Украина занимает первое место среди государств-партнеров НАТО и даже превышает показатели некоторых государств-членов", - пишет пресс-служба Министерства обороны Украины.
Вступление Украины в НАТО
Отметим, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина не получила четких условий и графика вступления. В то же время, было согласовано совместное коммюнике относительно нашей страны, в котором обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в Альянсе.
Также отмечено, что Киев получит приглашение после того, как страны блока согласятся на это, и государство выполнит определенные условия. В частности, для Украины отменили План действий к членству.
Все подробности результатов саммита НАТО можно прочитать в материале РБК-Украина "Без приглашения, но с оружием и гарантиями. Чем для Украины закончился саммит НАТО".
Министр обороны Алексей Резников недавно объяснял, что важно для вступления в НАТО и на какой стадии находится Украина.
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