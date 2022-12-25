Перевищення норми у 200 разів. У Галичі НП через потрапляння нафтопродуктів до Дністра
У суботу, 24 грудня, нафтопродукти потрапили у річку Дністер на території Львівської області. Внаслідок цього виявлено забруднення нафтопродуктами Дністра у Галичі Івано-Франківської області, зафіксовано перевищення допустимих норм у 200 разів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської ОВА Світлани Оніщук.
"Жителі навколишніх населених пунктів проінформовані", - розповіла вона.
Станом на 9.50 25 грудня працівники Головного управління ДСНС в області прибули в с. Журавеньки Букачівецької ТГ Івано-Франківського району.
"Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб, вживаються усі необхідні заходи задля ліквідації даної надзвичайної ситуації", - додала Онищук.
Як повідомлялося, в Чернівецькій області біля населеного пункту Новодністровськ зафіксували землетрус магнітудою 3,0.
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