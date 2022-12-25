Перевищення норми у 200 разів. У Галичі НП через потрапляння нафтопродуктів до Дністра

Фото: у Галичі НП через потрапляння нафтопродуктів до Дністра (t.me/onyshchuksvitlana)

У суботу, 24 грудня, нафтопродукти потрапили у річку Дністер на території Львівської області. Внаслідок цього виявлено забруднення нафтопродуктами Дністра у Галичі Івано-Франківської області, зафіксовано перевищення допустимих норм у 200 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської ОВА Світлани Оніщук.

"Жителі навколишніх населених пунктів проінформовані", - розповіла вона. Станом на 9.50 25 грудня працівники Головного управління ДСНС в області прибули в с. Журавеньки Букачівецької ТГ Івано-Франківського району. "Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб, вживаються усі необхідні заходи задля ліквідації даної надзвичайної ситуації", - додала Онищук.