ua ru
Нд, 25 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перевищення норми у 200 разів. У Галичі НП через потрапляння нафтопродуктів до Дністра

Новость на русском →
Івано-Франківськ, Неділя 25 грудня 2022 11:47
Перевищення норми у 200 разів. У Галичі НП через потрапляння нафтопродуктів до Дністра Фото: у Галичі НП через потрапляння нафтопродуктів до Дністра (t.me/onyshchuksvitlana)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 24 грудня, нафтопродукти потрапили у річку Дністер на території Львівської області. Внаслідок цього виявлено забруднення нафтопродуктами Дністра у Галичі Івано-Франківської області, зафіксовано перевищення допустимих норм у 200 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської ОВА Світлани Оніщук.

"Жителі навколишніх населених пунктів проінформовані", - розповіла вона.

Станом на 9.50 25 грудня працівники Головного управління ДСНС в області прибули в с. Журавеньки Букачівецької ТГ Івано-Франківського району.

"Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб, вживаються усі необхідні заходи задля ліквідації даної надзвичайної ситуації", - додала Онищук.

Як повідомлялося, в Чернівецькій області біля населеного пункту Новодністровськ зафіксували землетрус магнітудою 3,0.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська область
NEWS
Зеленський виступить у Раді зі щорічним зверненням, - джерело
Зеленський виступить у Раді зі щорічним зверненням, - джерело
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація