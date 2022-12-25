Превышение нормы в 200 раз. В Галиче ЧП из-за попадания нефтепродуктов в Днестр

Фото: в Галиче ЧП из-за попадания нефтепродуктов в Днестр (t.me/onyshchuksvitlana)

В субботу, 24 декабря, нефтепродукты попали в реку Днестр на территории Львовской области. В результате обнаружено загрязнение нефтепродуктами Днестра в Галиче Ивано-Франковской области, зафиксировано превышение допустимых норм в 200 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

"Жители окрестных населенных пунктов проинформированы", - рассказала она. По состоянию на 9.50 25 декабря работники Главного управления ГСЧС в области прибыли в с. Журавеньки Букачевецкой ТГ Ивано-Франковского района. "Проводится изучение участка реки о возможности установления боновых заграждений. Ситуация находится под контролем соответствующих служб, принимаются все необходимые меры для ликвидации данной чрезвычайной ситуации", - добавила Онищук.