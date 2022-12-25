Превышение нормы в 200 раз. В Галиче ЧП из-за попадания нефтепродуктов в Днестр
В субботу, 24 декабря, нефтепродукты попали в реку Днестр на территории Львовской области. В результате обнаружено загрязнение нефтепродуктами Днестра в Галиче Ивано-Франковской области, зафиксировано превышение допустимых норм в 200 раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.
"Жители окрестных населенных пунктов проинформированы", - рассказала она.
По состоянию на 9.50 25 декабря работники Главного управления ГСЧС в области прибыли в с. Журавеньки Букачевецкой ТГ Ивано-Франковского района.
"Проводится изучение участка реки о возможности установления боновых заграждений. Ситуация находится под контролем соответствующих служб, принимаются все необходимые меры для ликвидации данной чрезвычайной ситуации", - добавила Онищук.
Как сообщалось, в Черновицкой области возле населенного пункта Новоднестровск зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0.
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