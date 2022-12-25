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Превышение нормы в 200 раз. В Галиче ЧП из-за попадания нефтепродуктов в Днестр

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Ивано-Франковск, Воскресенье 25 декабря 2022 11:47
Превышение нормы в 200 раз. В Галиче ЧП из-за попадания нефтепродуктов в Днестр Фото: в Галиче ЧП из-за попадания нефтепродуктов в Днестр (t.me/onyshchuksvitlana)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 24 декабря, нефтепродукты попали в реку Днестр на территории Львовской области. В результате обнаружено загрязнение нефтепродуктами Днестра в Галиче Ивано-Франковской области, зафиксировано превышение допустимых норм в 200 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

"Жители окрестных населенных пунктов проинформированы", - рассказала она.

По состоянию на 9.50 25 декабря работники Главного управления ГСЧС в области прибыли в с. Журавеньки Букачевецкой ТГ Ивано-Франковского района.

"Проводится изучение участка реки о возможности установления боновых заграждений. Ситуация находится под контролем соответствующих служб, принимаются все необходимые меры для ликвидации данной чрезвычайной ситуации", - добавила Онищук.

Как сообщалось, в Черновицкой области возле населенного пункта Новоднестровск зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0.

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Ивано-Франковская область
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