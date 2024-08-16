Перевіряти дані військовозобов'язаних будуть по-новому: погоджено експериментальний проект

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні 18 травня набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Він регулює порядок мобілізації, а також умови та вимоги бронювання, відстрочки тощо.

Після ухвалення нового закону в Україні запустили електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного та резервіста у застосунку "Резерв+". Через нього українці можуть оновити персональні дані, а також отримати електронні військово-облікові документи.

Нещодавно в Україні також запустили мобільний застосунок для українських військовослужбовців "Армія+". Через нього можна зробити електронні рапорти і не тільки. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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