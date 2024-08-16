Проверять данные военнообязанных будут по-новому: согласован экспериментальный проект

В Украине запускают экспериментальный проект по проверке данных призывников, военнообязанных и резервистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Правительство поддержало предложение Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Государственной миграционной службы, Государственной пограничной службы и Генерального штаба ВСУ.
В течение года в Украине реализуются экспериментальный проект по проверке данных военнообязанных. Кабмин согласовал механизм его внедрения.
Порядок, в частности, определяет механизм реализации проекта по автоматической верификации и проверке сведений призывников, военнообязанных и резервистов путем электронного информационного взаимодействия между национальными электронными информационными ресурсами в целях национальной безопасности и обороны Украины.
Напомним, что в Украине 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Он регулирует порядок мобилизации, условия и требования бронирования, отсрочки и т.д.
После принятия нового закона в Украине был запущен электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста в приложении "Резерв+". Через него украинцы могут обновить персональные данные, а также получить электронные военно-учетные документы.
Недавно в Украине также запустили мобильное приложение для украинских военнослужащих "Армия+". Через него можно сделать электронные рапорты и не только. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.
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