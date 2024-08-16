Проверять данные военнообязанных будут по-новому: согласован экспериментальный проект

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Он регулирует порядок мобилизации, условия и требования бронирования, отсрочки и т.д.

После принятия нового закона в Украине был запущен электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста в приложении "Резерв+". Через него украинцы могут обновить персональные данные, а также получить электронные военно-учетные документы.

Недавно в Украине также запустили мобильное приложение для украинских военнослужащих "Армия+". Через него можно сделать электронные рапорты и не только. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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