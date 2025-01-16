Перевіряє запас? Путін знову покликав росіян на військові збори

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про військові збори. На них призиваються громадяни, які перебувають у запасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський портал правової інформації.

Згідно з указом, росіяни в запасі мають пройти військові збори у збройних силах, військах національної гвардії, рятувальних військових формуваннях, органах державної охорони і ФСБ.

Інформація про терміни і кількість росіян, яких призивають, не вказана і, найімовірніше, вона засекречена.

Зазначимо, військові збори росіян у запасі не означають початок мобілізації в Росії на війну з Україною. Путін щороку підписує такі укази.

Згідно з російськими законами, особа в запасі - це громадянин РФ (чоловічої або жіночої статі), який стоїть або зобов'язаний стояти на військовому обліку і зарахований у запас.

Зараховуються в запас особи, звільнені з військової служби - строкової або контрактної. Залежно від категорії звання такі військовозобов'язані перебувають у запасі до 45-70 років.

У серпні 2023 року Путін у кілька разів підняв штрафи за неявку до військкомату, за несвоєчасне повідомлення про переїзд і зміну облікових даних.