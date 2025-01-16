Проверяет запас? Путин снова позвал россиян на военные сборы

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о военных сборах. На них призываются граждане, которые находятся в запасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский портал правовой информации.

Согласно указу, россияне в запасе должны пройти военные сборы в вооруженных силах, войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях, органах государственной охраны и ФСБ.

Информация о сроках и количестве призываемых россиян не указана и, скорее всего, засекречена.

Отметим, военные сборы россиян в запасе не означают начало мобилизации в России на войну с Украиной. Путин каждый год подписывает такие указы.

Согласно российским законам, лицо в запасе - это гражданин РФ (мужского или женского пола), который стоит или обязан стоять на воинском учете и зачисленный в запас.

Зачисляются в запас лица, уволенные с военной службы - срочной или контрактной. В зависимости от категории звания такие военнообязанные состоят в запасе до 45-70 лет.

В августе 2023 года Путин в несколько раз поднял штрафы за неявку в военкомат, за несвоевременное уведомление о переезде и изменении учетных данных.