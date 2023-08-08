Перевірки військкоматів в Україні. У ДБР розслідують уже 112 проваджень (інфографіка)

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Мова йде про провадження, розпочаті з початку вторгнення РФ до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.
"За результатами цієї роботи 15 обвинувальних актів вже направлено до суду", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, мотивами "популярних" правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива.
Наразі перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває.
Перевірки військкоматів в Україні
В Україні продовжуються перевірки військкоматів після того, як одеського військкома Євгена Борисова викрили на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень. Раніше в ДБР анонсували нові підозри через зловживання військкомів. Президент Володимир Зеленський заявляв, що "перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних".
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