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Перевірки військкоматів в Україні. У ДБР розслідують уже 112 проваджень (інфографіка)

Фото: ДБР розслідує вже 112 проваджень, пов'язаних з діяльністю ТЦК та СП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Мова йде про провадження, розпочаті з початку вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

"За результатами цієї роботи 15 обвинувальних актів вже направлено до суду", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, мотивами "популярних" правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива.

Наразі перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває. 

Перевірки військкоматів в Україні

В Україні продовжуються перевірки військкоматів після того, як одеського військкома Євгена Борисова викрили на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень. Раніше в ДБР анонсували нові підозри через зловживання військкомів. Президент Володимир Зеленський заявляв, що "перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних".

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ТЦК