Перевірки військкоматів. В ДБР анонсували оголошення нових підозр

Як відзначила Сап'ян, з початку перевірок було оголошено про 21 підозру.

"Ми й надалі будемо повідомляти суспільству, що є інші перевірки. Невеличкий спойлер: сьогодні також у нас будуть новини, які стосуються зловживань у центрах комплектування. Відкриваються кримінальні провадження, будуть оголошуватися підозри", - додала радник з комунікації ДБР.

Перевірки військкоматів в Україні

Після викриття воєнкома Євгена Борисова на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень, в Україні розпочали масштабні перевірки ТЦК та СП.

Нещодавно Борисова було заарештовано, а президент Володимир Зеленський тим часом назвав перші перевірки військкоматів невтішними.