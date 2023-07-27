UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перевірки військкоматів. В ДБР анонсували оголошення нових підозр

Фото: Перевірки військкоматів. В ДБР анонсували оголошення нових підозр (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні продовжуються перевірки військкоматів. Сьогодні оголосять про нові підозри через зловживання в центрах комплектування.

Про це розповіла радник з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Як відзначила Сап'ян, з початку перевірок було оголошено про 21 підозру.

"Ми й надалі будемо повідомляти суспільству, що є інші перевірки. Невеличкий спойлер: сьогодні також у нас будуть новини, які стосуються зловживань у центрах комплектування. Відкриваються кримінальні провадження, будуть оголошуватися підозри", - додала радник з комунікації ДБР.

Перевірки військкоматів в Україні

Після викриття воєнкома Євгена Борисова на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень, в Україні розпочали масштабні перевірки ТЦК та СП.

Нещодавно Борисова було заарештовано, а президент Володимир Зеленський тим часом назвав перші перевірки військкоматів невтішними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДБР