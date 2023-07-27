Перевірки військкоматів. В ДБР анонсували оголошення нових підозр

В Україні продовжуються перевірки військкоматів. Сьогодні оголосять про нові підозри через зловживання в центрах комплектування.
Про це розповіла радник з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
Як відзначила Сап'ян, з початку перевірок було оголошено про 21 підозру.
"Ми й надалі будемо повідомляти суспільству, що є інші перевірки. Невеличкий спойлер: сьогодні також у нас будуть новини, які стосуються зловживань у центрах комплектування. Відкриваються кримінальні провадження, будуть оголошуватися підозри", - додала радник з комунікації ДБР.
Після викриття воєнкома Євгена Борисова на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень, в Україні розпочали масштабні перевірки ТЦК та СП.
Нещодавно Борисова було заарештовано, а президент Володимир Зеленський тим часом назвав перші перевірки військкоматів невтішними.
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