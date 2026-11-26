Головне:

Робота в блекаути: Університети переходять в онлайн або вводять ранні канікули, якщо в будівлях та укриттях зникають світло, тепло і вода. Для студентів-переселенців та сиріт, яким нікуди поїхати взимку, облаштовують гуртожитки з резервним живленням.

Укриття для всіх: Якщо сховище в університеті не закрите лише для студентів під час пар, туди мають пускати звичайних містян. Про відмови варто повідомляти поліцію та МОН.

Зимовий вступ: Із 1 грудня 2026 року стартує набір на "нульовий курс" при 94 університетах. Переселенці з окупації, ветерани та звільнені з полону отримають гранти та гроші на гуртожиток.

Перевірки студентів 25+: У вишах перевіряють, чи справді дорослі студенти відвідують пари та чи не порушені правила вступу.

Гранти для магістрів: Державні гранти вперше запрацювали для вступників у магістратуру. Суми – 40 тисяч гривень, а для майбутніх будівельників та енергетиків – до 60 тисяч на рік.

Об'єднання вишів: Укрупнені університети отримують гроші від Світового банку на сучасне обладнання, якого невеликі заклади не змогли б купити самостійно.

Підготовка до зими, блекаути і перехід в онлайн

– З якими викликами стикаються ЗВО в Україні через блекаути? В Києві ситуація найскладніша, чи є також інші особливо проблемні регіони?

– Під час тривалого відключення університет має подбати про людей, які залишаються в його будівлях. Без електрики можуть зупинитися насоси, опалення чи вентиляція в укритті. Для мешканця гуртожитку це питання умов життя, а для викладача в лабораторії – ще й безпечного завершення роботи з обладнанням.

Ситуація залежить від конкретного закладу: тривалості відключень і того, які системи він може підтримувати автономно. У прифронтових громадах до цього додаються близькість бойових дій і часті обстріли. У Києві є великі студентські містечка, які також потребують резервного живлення. Порівнювати готовність варто за станом окремих корпусів і гуртожитків.

МОН рекомендує припиняти очну роботу там, де неможливо забезпечити базові умови безпеки. Навіть коротке відключення може вимагати такого рішення, якщо, наприклад, в укритті немає резервного освітлення.

– Як в цілому йде підготовка закладів вищої освіти до зими?

– Підготовка триває на рівні кожного університету. Керівник має знати, скільки часу заклад зможе працювати без зовнішнього електропостачання, де люди отримають воду і що робити, коли резерв вичерпається.

Держава передбачила 600 мільйонів гривень на енергетичну стійкість державних університетів у сфері управління МОН. Із них 500 мільйонів – на реалізацію капітальних проєктів, ще 100 мільйонів – на їхню проєктну документацію. Це можуть бути, наприклад, системи накопичення енергії або установки, які виробляють одночасно електрику й тепло.

МОН також надало рекомендації, як змінювати роботу під час відключень. Насамперед треба підтримувати системи, від яких залежить безпека людей. Після виділення коштів ще потрібно закупити обладнання, встановити його й перевірити в роботі. Готовність закладу оцінюємо за тим, які умови він справді може забезпечити під час відключення.

– Ви закликали університети підготувати чергові гуртожитки для студентів, яким нікуди їхати взимку. Наскільки заклади виявилися готовими до цього?

– Черговий гуртожиток потрібен передусім тим, для кого студентське житло залишається єдиним безпечним місцем проживання. Серед них – внутрішньо переміщені студенти, діти-сироти, люди, чиє житло зруйноване або залишилося в окупації.

За обмежених ресурсів доцільно зосередити проживання в підготовленому гуртожитку або кількох будівлях. Там легше підтримувати тепло й забезпечити чергування. Для кожного мешканця мають бути зрозумілі умови: де він житиме, куди звернутися по допомогу та куди його перемістять, якщо залишатися стане небезпечно.

Готовність треба підтверджувати для кожного такого об’єкта – перевіркою роботи опалення, води, резервного живлення й доступу до укриття. Перехід на дистанційне навчання не вирішує питання проживання. Студента, якому нікуди поїхати, не можна залишати без допомоги з безпечним розміщенням.

Микола Трофименко (фото надано Міністерством освіти)

– Чи буде рекомендація перевести в онлайн всі вищі навчальні заклади, наприклад, у столиці? Ось університет Шевченка вирішив сесію проводити онлайн.

– МОН рекомендує університетам визначати формат навчання за фактичними умовами й узгоджувати дії з місцевими військовими адміністраціями. В одному закладі є автономний корпус, де можна провести заняття. В іншому під час відключення зупиняються системи, необхідні для безпечного перебування людей. Рішення для цих закладів можуть відрізнятися.

Дистанційний формат доречний, коли він дає змогу безпечно продовжити навчання. Водночас потрібно врахувати, чи є світло та інтернет у самих студентів. Корисно завчасно дати матеріали, які можна завантажити й опрацювати без постійного зв’язку, та передбачити інший час для контрольної роботи, якщо студент не міг під’єднатися.

Лабораторну роботу на обладнанні потрібно перенести або провести на доступній безпечній базі. Багато закладів вже розмістили свої головні лабораторії під землею.

– Чи варто через ситуацію з енергетикою запровадити зимові канікули раніше?

– Раніші канікули можуть бути одним із рішень, якщо університет не може підтримувати безпечні умови. Заклад має оцінити ситуацію й змінити навчальний графік так, щоб студенти змогли опанувати програму.

Наприклад, частину практичних занять можна перенести на період, коли обладнання буде доступне, а матеріали з теорії підготувати для самостійного опрацювання. Дати сесії та строки виконання завдань потрібно оголошувати завчасно.

Окремо залишається питання гуртожитків. Початок канікул не створює для студента іншого житла. Тому зміни в календарі мають супроводжуватися рішенням, де безпечно залишатимуться люди, яким нікуди виїхати.

Яка ситуація з укриттями в університетах

– Звучать дуже різні відгуки про доступ звичайних громадян до укриттів у навчальних закладах: десь пускають, десь ні. Чи є чіткі правила доступу до університетських укриттів під час тривог для цивільних, щоб уникнути конфліктів на місцях?

– Правила доступу вже встановлені урядовою постановою № 138. Під час воєнного стану вони враховують порядок, визначений військовою адміністрацією, наявність вільних місць і режимні обмеження. Керівництво університету, який утримує укриття, має визначити умови доступу відповідно до цих вимог.

На практиці людині потрібно розуміти, чи доступне конкретне укриття для населення, де вхід і хто його відчиняє. Таку інформацію мають узгодити заклад і місцева влада. Якщо укриття передбачене суто для приймання мешканців, якщо це гуртожиток, або студентів коли триває навчальний процес, порядок доступу потрібно організувати завчасно.

Спеціальні обмеження, встановлені для шкіл і дитячих садків, не варто автоматично переносити на університети. Випадок відмови потрібно розглядати за правилами конкретного об’єкта. Про зачинене доступне для населення укриття під час тривоги слід повідомляти поліцію та місцеву владу, а також МОН – якщо заклад належить до нашої сфери управління.

Микола Трофименко (фото надано Міністерством освіти)

– Чи є дані, скільки ЗВО в цілому не мають таких укриттів, щоб можна було запустити офлайн-навчання?

– Оцінювати потрібно саме місткість придатних укриттів і те, скільки людей одночасно перебуває на заняттях. Наприклад, університет може користуватися укриттям сусідньої установи за відповідною угодою. А власне укриття може бути замалим для всього студентства – тоді потрібен інший розклад або поєднання форматів навчання.

Рішення про очні заняття має спиратися на підтверджені безпечні умови. Без актуальної звірки назвати загальну кількість закладів, які не можуть працювати очно, було б неточно.

Яким буде зимовий вступ 2026-27

– Розкажіть про зимовий вступ цього року. Скільки закладів долучаться та коли?

– "Зимовий вступ"" – підготовче навчання перед вступом на перший курс. Програму започатковано за ініціативи президента. Вона допомагає надолужити освітні втрати у школі та підготуватися до національного мультипредметного тесту.

У відкритому переліку учасників програми на 2026 рік нині 94 заклади. Фактичний початок нового набору кожен університет оголошує окремо. Ми запропонували провести щонайменше дві хвилі й розпочати першу з 1 грудня 2026 року.

Підготовка триває від трьох до шести місяців. Слухачі вивчатимуть обовʼязкові предмети та обирають ще один предмет. Наприклад, майбутньому інженеру буде потрібна фізика.

Заяву подають до обраного університету. На його сайті потрібно перевірити строки, формат занять і умови державної підтримки. Після нульового курсу вступник бере участь у вступній кампанії за правилами відповідного року.

– Торік в різних університетах казали, що на зимовий курс вступали мало, дуже завадили відключення світла і холод. Чи зміниться щось, щоб залучити більше слухачів цього року?

– Перший пілотний цикл відбувся у 2026 році. На програму подали понад дві тисячі заяв. Серед тих, хто завершив підготовку, – 154 людини з тимчасово окупованих територій. Треба також врахувати що через тяжкі погодні умови багато графіків навчання зсунулись на пізніше.

Тепер рекомендуємо починати раніше й проводити набір у дві хвилі. Так вступник матиме більше часу на підготовку.

Перебої зі світлом потрібно враховувати в розкладі та способі роботи з матеріалами. Наприклад, слухач має отримати можливість завантажити завдання й виконати його тоді, коли матиме електрику. Де формат дозволяє, потрібні записи пояснень викладача. Університетам також важливо завчасно пояснювати умови програми: хто може долучитися, за що платить держава і яку допомогу можна отримати.

– Пільги по зимовому вступу будуть ті самі, що й минулого року?

– Основні механізми підтримки визначає чинна постанова Кабінету міністрів № 1628. Для визначених нею категорій слухачів денної форми передбачено грант на підготовку – до трьох тисяч гривень за місяць. За відповідних умов також доступні компенсація проживання в гуртожитку –до 800 гривень на місяць – та щомісячна допомога в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Право на таку підтримку мають визначені постановою жителі окупованих і прифронтових територій, які не змогли взяти участь у вступній кампанії. Воно також передбачене для звільнених із полону та військової служби, а для чинних військовослужбовців потрібні можливість навчатися і згода командування. Грант на цю підготовку надається одноразово. Підстави та документи перевіряє університет.

Перевірки відстрочок в університетах: деталі

– В попередній нашій розмові ви казали, що аспірантура перестала бути способом ухилення від мобілізації. А останнім часом проходять нові перевірки студентів 25+ років. Що змінилося?

– Перевірки стосуються того, чи дотримується заклад правил зарахування і чи відбувається навчання насправді. Увага до вступу в аспірантуру не скасовує потреби перевіряти порушення на інших рівнях освіти.

Вік понад 25 років сам по собі не є порушенням або підставою для відрахування. Людина може змінити професію у 30 чи 40 років. Наприклад, здобути інженерну освіту для роботи в енергетиці. Ми зацікавлені, щоб дорослі навчалися.

Водночас право на відстрочку визначає закон. Для студентів воно залежить, зокрема, від денної або дуальної форми та здобуття вищого рівня освіти порівняно з уже отриманим. Навчатися вдруге на тому самому рівні можна, але студентська відстрочка на цій підставі не надається.

Під час перевірки потрібні факти: чи виконує студент навчальний план, як оцінюють його знання. Кожне рішення має бути індивідуальним і законним. Помилки у відомостях про освіту потрібно виправляти через заклад, щоб людина могла підтвердити своє законне право на відстрочку.

Гранти на навчання: хто може отримати?

– Чи змінилися умови отримання грантів на навчання цього року і для кого? Давайте нагадаємо, хто і як може ними скористатися.

– Так. У 2026 році гранти вперше поширили на вступників до магістратури після бакалаврату. Для нового набору збільшили й базові суми підтримки. Грант покриває повністю або частково контрактне навчання; його не потрібно повертати чи відпрацьовувати.

На бакалавраті базові суми становлять 18 500 або 27 тисяч гривень на рік, у магістратурі після бакалаврату – 27 або 40 тисяч. Право на грант і його рівень залежать від результатів вступних випробувань. Є також вимоги до програми й форми навчання та обмеження для окремих спеціальностей.

Для низки потрібних державі спеціальностей підтримку збільшують. Наприклад, грант для магістранта, який навчається на будівельника чи енергетика, може становити 40 500 або 60 тисяч гривень на рік за умовами програми.

Окрему заяву на грант подавати не потрібно. Університет вносить дані до освітньої бази, після перевірки студент отримує сертифікат у Дії та підтверджує його Дія.Підписом. Кошти перераховують закладу. Для вступників 2026 року підтвердження триває до 29 листопада, для продовження грантів вступників 2024 і 2025 років – до 3 грудня 2026 року. Якщо сертифіката немає або в ньому помилка, потрібно звернутися до свого університету.

Виклики на місцях. Ситуація з об'єднанням університетів

– Які проблеми показав процес об'єднання закладів вищої освіти? Ця тема стала політизованою: проти виступали не тільки деякі університети, а й в Кабміні, чиновники на місцях.

– Ми підтримуємо об’єднання університетів інвестиціями в їхній розвиток. У спільному проєкті МОН і Світового банку підтримка охоплює заклади, модернізованих шляхом укрупнення. Для них передбачено закупівлю обладнання для навчання й досліджень. Такі інвестиції потрібні, щоб студенти могли працювати з технікою, яку окремому невеликому закладу було б складно придбати й утримувати.

Об’єднання також дає змогу поєднати досвід викладачів і ресурси різних закладів. Наприклад, інженерна команда та фахівці з інформаційних технологій можуть разом створити програму з автоматизації виробництва. Студенти отримують можливість навчатися у викладачів обох напрямів і користуватися спільною лабораторною базою. Для університету це додаткові можливості співпрацювати з підприємствами й залучати кошти на дослідження.

Організаційні виклики під час переходу є: потрібно узгодити навчальні програми й роботу колективу. Студенти та працівники мають завчасно знати, як зміниться навчання і хто відповідає за кожен етап. Тому кожне об’єднання має супроводжуватися зрозумілим планом та обговореним з університетською спільнотою.

– Ви казали, що об'єднання має йти за ініціативи працівників. Чи бачите ви зараз таку ініціативу з боку самих ЗВО?

– Прикладом саме такого розвитку подій став Ужгородський університет, який постав з синхронного рішення вчених рад двох університетів за обʼєднання.

Ми залучаємо університетські команди до підготовки змін. На зустрічі з ректорами 29 жовтня МОН запропонувало спільно опрацьовувати рішення щодо мережі закладів і законодавства.

Змістовна ініціатива має пояснювати, як університет розвиватиметься після об’єднання. Наприклад, які навчальні програми й дослідницькі команди працюватимуть разом та за які кошти. Працівникам і студентам потрібно мати можливість обговорити ці пропозиції й отримати відповіді на свої запитання.

Розглядаємо й співпрацю зі збереженням самостійності закладів – спільні програми або користування дослідницькою інфраструктурою. Керівництво має запропонувати форму, яка відповідає потребам університету. Називати конкретний колектив ініціатором об’єднання коректно тоді, коли є його зафіксована пропозиція.

– Як може змінитися процес об'єднання, якщо приймуть відповідний законопроєкт?

– Ми працюємо над тим, щоб правила зміни університетської мережі були зрозумілими для закладів. На етапі підготовки пропонуємо ректорам долучатися до спільного опрацювання законопроєкту.

У ньому потрібно чітко визначити підстави для рішень і процедуру переходу. Університет має розуміти, які показники враховуватимуть: потребу регіону у фахівцях, можливості колективу забезпечити навчання та фінансовий стан закладу. Окремо потрібен захист прав студентів і працівників.

Наприклад, під час підготовки об’єднання слід завчасно пояснити, як студенти продовжать навчання, як організують виплати й хто відповідатиме за кожен етап. Це вимоги, які я вважаю необхідними для такого закону. Про остаточні норми й строки їх запровадження можна говорити після ухвалення відповідного тексту парламентом.

Університети конкурують за вступника

– Чи можна сказати, що в майбутньому університети будуть працювати за правилами ринку, бізнесу, конкуруватимуть за студентів?

– Університети вже конкурують за вибір вступника. Людина порівнює програми, цікавиться практикою й умовами проживання. Тому закладу потрібно пояснити, чого він навчить і як допоможе підготуватися до професії.

Держава зі свого боку зберігає відповідальність за доступ до освіти та підготовку фахівців, яких потребує країна. Бюджетні місця й гранти дають студентам фінансову підтримку. Потреби у вчителях та інженерах також мають бути враховані у державній політиці.

Ми працюємо над ширшими можливостями університетів залучати кошти й співпрацювати з роботодавцями. Наприклад, підприємство може підтримати лабораторію та запропонувати студентам практичні завдання. Такі партнерства мають працювати за прозорими правилами. Університет відповідає за зміст освіти й якість оцінювання, а його керівництво – за використання коштів.