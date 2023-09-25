Перевірка всіх рішень ВЛК: у поліції розповіли, скільки з них мають ознаки фіктивності

Українські правоохоронці вже вилучили 35 тисяч особових справ військовозобов'язаних, з них 7,5 тисяч мають ознаки фіктивності. Тепер у цих справах ухвалюватиметься повторне рішення після ретельної перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника Голови Національної поліції України Дмитра Тишлека в ефірі національного телемарафону.

"В стислі терміни Національною поліцією було проведено сотні обшуків по всій країні. Вони були проведені у військово-лікарських комісіях та медико-соціальних експертних комісіях всіх рівнів, і обласних, і регіональних, і районних", - йдеться у заяві.

За його словами, було вилучено на сьогодні 35 000 особових справ, з них першочергово, на думку поліції, виявлено 7,5 тисяч справ, які мають ознаки фіктивності.

Документацію продовжують вилучати, обшуки проходять далі

"5800 таких справ було вже відправлено на переогляд з долученням до чого процесу певних спеціалістів для ретельного вивчення та прийняття по ньому повторного рішення", - додав Тишлек.

Також він пояснив, що це великий масив документів і він не виконаний на 100% на сьогоднішній день. Саме тому поліція ще вилучає та перевіряє документацію, а пізніше спеціалісти в межах слідчого процесу нададуть вичерпні відповіді.

Перевірка рішень ВЛК

Нагадаємо, 30 серпня відбулося чергове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Однією з головних тем обговорень під час засідання стала робота військово-лікарських комісій. Учасники погодили проведення перевірок тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були прийняті в період з початку повномасштабного вторгнення Росії та можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.

Вже 12 вересня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо перевірки висновків військово-лікарських комісій з початку повномасштабного вторгнення.

Більш детально про те, чому Зеленський хоче переглянути всі рішення військово-лікарських комісій, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.