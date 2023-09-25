Проверка всех решений ВВК: в полиции рассказали, сколько из них имеют признаки фиктивности

Украинские правоохранители уже изъяли 35 тысяч личных дел военнообязанных, из них 7,5 тысяч имеют признаки фиктивности. Теперь по этим делам будет приниматься повторное решение после тщательной проверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Национальной полиции Украины Дмитрия Тишлека в эфире национального телемарафона.

"В сжатые сроки Национальной полицией были проведены сотни обысков по всей стране. Они были проведены в военно-врачебных комиссиях и медико-социальных экспертных комиссиях всех уровней, и областных, и региональных, и районных", - говорится в заявлении.

По его словам, было изъято на сегодня 35 000 личных дел, из них в первую очередь, по мнению полиции, выявлено 7,5 тысяч дел, которые имеют признаки фиктивности.

Документацию продолжают изымать, обыски проходят дальше

"5800 таких дел было уже отправлено на переосвидетельствование с приобщением к чему процесса определенных специалистов для тщательного изучения и принятия по нему повторного решения", - добавил Тишлек.

Также он пояснил, что это большой массив документов и он не выполнен на 100% на сегодняшний день. Именно поэтому полиция еще изымает и проверяет документацию, а позже специалисты в рамках следственного процесса предоставят исчерпывающие ответы.

Проверка решений ВВК

Напомним, 30 августа состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Одной из главных тем обсуждений в ходе заседания стала работа военно-врачебных комиссий. Участники согласовали проведение проверок решений ВЛК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с начала полномасштабного вторжения России и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

Уже 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны относительно проверки выводов военно-врачебных комиссий с начала полномасштабного вторжения.

Более подробно о том, почему Зеленский хочет пересмотреть все решения военно-врачебных комиссий, можете узнать в материале РБК-Украина.