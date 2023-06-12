Проверка укрытий в Украине: треть закрыты или непригодны

В Украине проверили около 63 тысяч укрытий, из них около трети закрыты или непригодны для использования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Органы местной исполнительной власти, полиция и спасатели проверили 62 912 укрытий по всей Украине (не обследовано 0,6% хранилищ из-за боевых действий). Закрытыми оказались 9,3%, непригодными к использованию - 23,6% от проверенных.

В Киеве проверили 4655 укрытий, из которых 0,6% оказались закрытыми, а 34,6% - непригодными к использованию.

Проверка укрытий в Украине

В ночь на 1 июня во время ракетной атаки РФ на Киев возле укрытия в поликлинике Деснянского района погибли три человека, среди них один ребенок. Они не смогли попасть в укрытие, потому что оно было закрыто.

Полиция возбудила уголовное дело по данному фактору. Позже суд отправил руководителя поликлиники, его заместителя и чиновника РГА на круглосуточный домашний арест. А охраннику медучреждения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

После президент Украины Владимир Зеленский приказал через 10 дней проверить все укрытия в Киеве и по Украине.

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