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"Перевірка СБУ": шахраї виманили понад 30 тисяч доларів у екснардепа

17:47 14.08.2026 Пт
2 хв
Неповнолітній кур'єр повинен був забрати гроші у киянина
aimg Олена Бджола
"Перевірка СБУ": шахраї виманили понад 30 тисяч доларів у екснардепа Фото: гроші у конверті (Getty Images)
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17-річний та 20-річний хлопці отримали підозру у пособництві шахрайству. Вони хотіли обдурити колишнього народного депутата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської прокуратури.

Шахрайська схема "перевірки СБУ"

Слідством встановлено, що під приводом "перевірки коштів" начебто працівниками СБУ 71-річний чоловік віддав шахраям 31800 доларів. Він був депутатом Верховної ради України першого скликання.

Кур’єром, який приїхав забрати гроші, був 17-річний хлопець, якого до схеми залучив 20-річний мешканець Одеси.

Обидва хлопці займаються спортом, через що мали спільних знайомих.

Кур’єр отримав через Телеграм фото пенсіонера, який мав віддати йому гроші. Також його проінструктували, що робити далі.

Фото: фігуранти справи про шахрайство і постраждалий (kyiv.gp.gov.ua)

Подробиці справи

Хлопець мав взяти із загальної суми 600 доларів, а решту грошей перерахувати через пункт обміну валют на криптогаманець.

Втім зловмисника затримали до того, як він встиг переказати гроші. Заощадження повернуто власнику.

Що загрожує

За вчинення пособництва шахрайству передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці перевіряли інфраструктуру майже 100 шахрайських call-центрів. Працівники цих псевдоустанов заманювали людей на фіктивні інвестплатформи і отримували доступ до рахунків.

Також правоохоронці заарештували та повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка раніше видавала себе за мережу обмінників і сервіс з обміну криптоактивів.

Ще аферист пропонував громадянину за 1 мільйон доларів уникнути кримінального переслідування та екстрадиції до Росії. Його затримали.

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