"Перевірка СБУ": шахраї виманили понад 30 тисяч доларів у екснардепа
17-річний та 20-річний хлопці отримали підозру у пособництві шахрайству. Вони хотіли обдурити колишнього народного депутата.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської прокуратури.
Шахрайська схема "перевірки СБУ"
Слідством встановлено, що під приводом "перевірки коштів" начебто працівниками СБУ 71-річний чоловік віддав шахраям 31800 доларів. Він був депутатом Верховної ради України першого скликання.
Кур’єром, який приїхав забрати гроші, був 17-річний хлопець, якого до схеми залучив 20-річний мешканець Одеси.
Обидва хлопці займаються спортом, через що мали спільних знайомих.
Кур’єр отримав через Телеграм фото пенсіонера, який мав віддати йому гроші. Також його проінструктували, що робити далі.
Фото: фігуранти справи про шахрайство і постраждалий (kyiv.gp.gov.ua)
Подробиці справи
Хлопець мав взяти із загальної суми 600 доларів, а решту грошей перерахувати через пункт обміну валют на криптогаманець.
Втім зловмисника затримали до того, як він встиг переказати гроші. Заощадження повернуто власнику.
Що загрожує
За вчинення пособництва шахрайству передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці перевіряли інфраструктуру майже 100 шахрайських call-центрів. Працівники цих псевдоустанов заманювали людей на фіктивні інвестплатформи і отримували доступ до рахунків.
Також правоохоронці заарештували та повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка раніше видавала себе за мережу обмінників і сервіс з обміну криптоактивів.
Ще аферист пропонував громадянину за 1 мільйон доларів уникнути кримінального переслідування та екстрадиції до Росії. Його затримали.