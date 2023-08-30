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Перевірка рішень ВЛК, цифровізація й не тільки: Зеленський провів засідання РНБО

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО під час якого порушувалась питання військово-лікарських комісій. Обговорили перевірку рішень, цифровізацію її роботи та інше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку президента Володимира Зеленського.

"Тематика – військово-лікарські комісії. Підсумки перевірки всієї системи ВЛК по всій країні. Доповіді щодо виявлених порушень. Кроки для унеможливлення будь-якої корупції у сфері ВЛК", - пише президент. 

Які рішення прийнято:

  • перевірка обґрунтованості рішень ВЛК 

Очікується проведення комплексних перевірок тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період від початку повномасштабного вторгнення Росії й можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями. У разі виявленні безпідставності рішення - справою займатиметься поліція. 

"За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон України за час від початку повномасштабної агресії", - додає Володимир Зеленський. 

  • розширення системи ВЛК на цивільні медзаклади 

Планується активізація розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медзакладів. Є регіони, які забезпечили стовідсотковий результат розширення, однак є й ті, в яких процес гальмується. 

"В усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади. Військове командування має повністю співпрацювати із цивільними медиками для розв’язання цього питання", - пояснив президент. 

  • цифровізація роботи ВЛК 

Прийнято рішення щодо завершення повної цифровізації всієї роботи ВЛК, що допоможе постави крапку в будь-яких чергах. 

  • перегляд системи визначення придатності до військової служби 

"Переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності", - написав президент. 
 

Корупційні скандали в ТЦК 

Після викриття на корупції й незаконному збагаченні головного військкома Одеської області Євгена Борисова, а також низки інших корупційних скандалів - в України відбулись масштабні перевірки ТЦК. 

В результаті перевірок президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів.

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