Перевірка місця проживання ВПО. Що робити, щоб не втратити виплати

За даними міністра соціальної політики України Дарини Марчак, з початку проведення перевірки виплати було припинено для 130 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Перевірка може проводитись за такими підставами:

інформації про реєстрацію осіб як внутрішньо переміщених у межах однієї територіальної громади;

отримання сповіщення від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських об’єднань чи фізичних осіб про зміну фактичного місця перебування ВПО;

результатів верифікації відповідно до критеріїв призначення зазначеної допомоги.

Однак переселенців мають попередити про перевірку заздалегідь, а саме за два дні. Якщо на момент перевірки особи немає за фактичним місцем проживання, то протягом 14 днів особі необхідно звернутися до органу соціального захисту населення. Якщо є підтверджені причини відсутності, то протягом тридцяти днів необхідно надати органу соцзахисту документи, що це підтверджують.

Якщо цього не зробити, то нарахування виплати тимчасово припиняється.

Додаткову інформацію можна отримати на гарячій лінії Національної соціальної сервісної служби: (044) 289 87 89.

Допомога ВПО

1 вересня Кабмін затвердив вимоги до місць тимчасового проживання переселенців. Встановлюються вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими/туалетними кімнатами, пральними машинами й іншим.

Варто зазначити, що в бюджеті найбільшою з соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішньо переміщеним особам - 57,6 млрд гривень.

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