Перевірка документів обернулася нападом: у Львові чоловік розпилив газ і втік

"Ще вчора ти захищав його, виконуючи завдання на фронті, сьогодні в тилу, він розпилює тобі газ у вічі", - зазначили в ТЦК.

За даними військових, сьогодні, близько 10:00, військовослужбовці одного з львівських РТЦК та СП, разом з представниками поліції, здійснювали оповіщення військовозобов’язаних громадян.

"На вулиці Княгині Ольги, громадянин на прохання надати для перевірки військово-облікові документи, почав втікати. Вже коли його майже наздогнали, чоловік різко обернувся й розпилив, ймовірно, перцевий газ. Наслідок - правоохоронець і військовослужбовець госпіталізовані з серйозними пошкодженнями очей", - повідомили в центрі.

В ТЦК пояснили, що постраждалий співробітник ТЦК - військовослужбовець, якого нещодавно перевели на службу у ТЦК з 24 ОМБр за станом здоров’я.

"Він не міг більше виконувати завдання на передній лінії", - додали в центрі.

Наразі відомо, що зловмисника затримали. Ним виявився військовозобов’язаний громадянин, що перебував у розшуку.

"Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - додали в ТЦК.