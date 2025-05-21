Перевірка документів обернулася нападом: у Львові чоловік розпилив газ і втік

Під час перевірки військово-облікових документів у Львові призовник, що перебував у розшуку, застосував газовий балончик проти військового та поліцейського. Обох чоловіків госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.
"Ще вчора ти захищав його, виконуючи завдання на фронті, сьогодні в тилу, він розпилює тобі газ у вічі", - зазначили в ТЦК.
За даними військових, сьогодні, близько 10:00, військовослужбовці одного з львівських РТЦК та СП, разом з представниками поліції, здійснювали оповіщення військовозобов’язаних громадян.
"На вулиці Княгині Ольги, громадянин на прохання надати для перевірки військово-облікові документи, почав втікати. Вже коли його майже наздогнали, чоловік різко обернувся й розпилив, ймовірно, перцевий газ. Наслідок - правоохоронець і військовослужбовець госпіталізовані з серйозними пошкодженнями очей", - повідомили в центрі.
В ТЦК пояснили, що постраждалий співробітник ТЦК - військовослужбовець, якого нещодавно перевели на службу у ТЦК з 24 ОМБр за станом здоров’я.
"Він не міг більше виконувати завдання на передній лінії", - додали в центрі.
Наразі відомо, що зловмисника затримали. Ним виявився військовозобов’язаний громадянин, що перебував у розшуку.
"Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - додали в ТЦК.
Нагадаємо, що нещодавно у Львові спалахнув скандал з ветераном Нацгвардії та ТЦК.
РБК-Україна повідомляло, що наразі відомо про конфлікт.
Крім того, днями в ЗМІ з'явилась інформація про побиття чоловіка на пункті збору у Вінницькому територіальному центрі комплектування.
А минулого місяця мережу облетіло відео з Києва, на якому зафіксовано бійку між військовослужбовцем ТЦК та чоловіком.
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