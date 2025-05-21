RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Проверка документов обернулась нападением: во Львове мужчина распылил газ и убежал

Фото: во Львове призывник распылил газ во время проверки (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во время проверки военно-учетных документов во Львове призывник, находившийся в розыске, применил газовый баллончик против военного и полицейского. Обоих мужчин госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

"Еще вчера ты защищал его, выполняя задачи на фронте, сегодня в тылу, он распыляет тебе газ в глаза", - отметили в ТЦК.

По данным военных, сегодня, около 10:00, военнослужащие одного из львовских РТЦК и СП, вместе с представителями полиции, осуществляли оповещение военнообязанных граждан.

"На улице Княгини Ольги, гражданин по просьбе предоставить для проверки военно-учетные документы, начал убегать. Уже когда его почти догнали, мужчина резко обернулся и распылил, вероятно, перечный газ. Следствие - милиционер и военнослужащий госпитализированы с серьезными повреждениями глаз", - сообщили в центре.

В ТЦК объяснили, что пострадавший сотрудник ТЦК - военнослужащий, которого недавно перевели на службу в ТЦК с 24 ОМБр по состоянию здоровья.

"Он не мог больше выполнять задачи на передней линии", - добавили в центре.

Известно, что злоумышленника задержали. Им оказался военнообязанный гражданин, находившийся в розыске.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили в ТЦК.

Напомним, что недавно во Львове вспыхнул скандал с ветераном Нацгвардии и ТЦК.

РБК-Украина сообщало, что сейчас известно о конфликте.

Кроме того, на днях в СМИ появилась информация об избиении мужчины на пункте сбора в Винницком территориальном центре комплектования.

А в прошлом месяце сеть облетело видео из Киева, на котором зафиксирована драка между военнослужащим ТЦК и мужчиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовВойна России против Украины