Перевірка на доброчесність: в Україні будуть моніторити спосіб життя митників

За даними пресслужби, прийнята постанова Кабміну, проєкт якої розробив Мінфін, визначає об’єктивний та чіткий механізм проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів.

Згідно з цим порядком, всі посадові особи митних органів один раз на три роки підлягають перевірці на доброчесність. У разі отримання інформації про можливі фактори корупційних правопорушень від органів державної/місцевої влади, у т.ч., від правоохоронних органів, перевірка буде негайною.

Перевірка проводиться уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції митних органів.

У разі виявлення ознак недоброчесності відповідні матеріали направляються до спеціального уповноваженого органу у сфері протидії корупції для вжиття необхідних заходів. Інформація, що міститься у зазначених матеріалах, є обов’язковою підставою для відкриття дисциплінарного провадження стосовно посадової особи митного органу.

Порядком передбачено щорічне подання митниками декларації до 1 квітня поточного року або протягом 10 робочих днів після призначення на посаду. Документ також містить форму декларації.