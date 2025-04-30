Перевірка на доброчесність: в Україні будуть моніторити спосіб життя митників

В Україні працюють майже 10 тисяч митників. Усі вони подаватимуть декларації, а спосіб їх життя раз на три роки перевірятимуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну.
За даними пресслужби, прийнята постанова Кабміну, проєкт якої розробив Мінфін, визначає об’єктивний та чіткий механізм проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів.
Згідно з цим порядком, всі посадові особи митних органів один раз на три роки підлягають перевірці на доброчесність. У разі отримання інформації про можливі фактори корупційних правопорушень від органів державної/місцевої влади, у т.ч., від правоохоронних органів, перевірка буде негайною.
Перевірка проводиться уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції митних органів.
У разі виявлення ознак недоброчесності відповідні матеріали направляються до спеціального уповноваженого органу у сфері протидії корупції для вжиття необхідних заходів. Інформація, що міститься у зазначених матеріалах, є обов’язковою підставою для відкриття дисциплінарного провадження стосовно посадової особи митного органу.
Порядком передбачено щорічне подання митниками декларації до 1 квітня поточного року або протягом 10 робочих днів після призначення на посаду. Документ також містить форму декларації.
Державна митна служба - це один з найбільших органів в Україні. Загалом чисельність працівників у лютому 2025 року становила 9 806 осіб. У центральному апараті працювало 608 осіб із зарплатою 52,8 тисяч гривень.
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