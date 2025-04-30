Декларации и проверки: в Украине будут мониторить образ жизни таможенников

По данным пресс-службы, принятое постановление Кабмина, проект которого разработал Минфин, определяет объективный и четкий механизм проведения проверки на добропорядочность и мониторинга образа жизни должностных лиц таможенных органов.

Согласно этому порядку, все должностные лица таможенных органов один раз в три года подлежат проверке на добропорядочность. В случае получения информации о возможных факторах коррупционных правонарушений от органов государственной / местной власти, в т.ч., от правоохранительных органов, проверка будет немедленной.

Проверка проводится уполномоченным подразделением по вопросам предотвращения и выявления коррупции таможенных органов.

В случае выявления признаков недоброчесности соответствующие материалы направляются в специальный уполномоченный орган в сфере противодействия коррупции для принятия необходимых мер. Информация, содержащаяся в указанных материалах, является обязательным основанием для открытия дисциплинарного производства в отношении должностного лица таможенного органа.

Порядком предусмотрено ежегодное представление таможенниками декларации до 1 апреля текущего года или в течение 10 рабочих дней после назначения на должность. Документ также содержит форму декларации.