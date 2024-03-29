ua en ru
Пт, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перевірили систему навігації. ДПСУ затримала групу чоловіків на кордоні з Румунією (фото)

Україна, П'ятниця 29 березня 2024 20:10
UA EN RU
Перевірили систему навігації. ДПСУ затримала групу чоловіків на кордоні з Румунією (фото) Фото: прикордонники затримали групу чоловіків неподалік від кордону (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники затримали групу чоловіків, які незаконно перебували неподалік від кордону з Румунією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

"Порушники перевірили систему навігації в смартфонах під час "прогулянки" до Румунії", - написали в ДПСУ,

За даними прикордонників, їх наряд виявив на ділянці відповідальності "нічних гостей" - за 800 метрів від українсько-румунського кордону.

"Закордонні паспорти подорожні з собою мали, проте перевагу все ж надали пішій "мандрівці" поза пунктом пропуску", - пояснили в службі.

Наразі на порушників складено адмінпротоколи, а міру покарання для них визначить суд.

Військовий стан в Україні

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні оголосили воєнний стан та мобілізацію. Таким чином, чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. Також існує низка винятків.

На цьому фоні в країні дедалі частіше почали організовувати незаконні схеми виїзду для військовозобов'язаних.

Нещодавно прикордонники викрили схему, в рамках якої 44-річний українець обіцяв своїм "клієнтам" працевлаштування на одному із підприємств та подальше оформлення закордонного відрядження.

За це він отримував 6500 доларів з однієї людини.

Крім того, ми повідомляли, що в Одеській області прикордонники викрили злочинну групу, яка переправляла порушників до Молдови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України пограничная служба Прикордонники
NEWS
Дешеві та небезпечні. Що це за бомби УМПБ, якими Росія вдарила по Харкову
Дешеві та небезпечні. Що це за бомби УМПБ, якими Росія вдарила по Харкову
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії