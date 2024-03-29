Перевірили систему навігації. ДПСУ затримала групу чоловіків на кордоні з Румунією (фото)

Прикордонники затримали групу чоловіків, які незаконно перебували неподалік від кордону з Румунією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Наразі на порушників складено адмінпротоколи, а міру покарання для них визначить суд.

"Закордонні паспорти подорожні з собою мали, проте перевагу все ж надали пішій "мандрівці" поза пунктом пропуску", - пояснили в службі.

За даними прикордонників, їх наряд виявив на ділянці відповідальності "нічних гостей" - за 800 метрів від українсько-румунського кордону.

"Порушники перевірили систему навігації в смартфонах під час "прогулянки" до Румунії", - написали в ДПСУ,

Військовий стан в Україні

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні оголосили воєнний стан та мобілізацію. Таким чином, чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. Також існує низка винятків.

На цьому фоні в країні дедалі частіше почали організовувати незаконні схеми виїзду для військовозобов'язаних.

Нещодавно прикордонники викрили схему, в рамках якої 44-річний українець обіцяв своїм "клієнтам" працевлаштування на одному із підприємств та подальше оформлення закордонного відрядження.

За це він отримував 6500 доларів з однієї людини.

Крім того, ми повідомляли, що в Одеській області прикордонники викрили злочинну групу, яка переправляла порушників до Молдови.

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