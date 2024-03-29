ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Проверили систему навигации. ГПСУ задержала группу мужчин на границе с Румынией (фото)

Украина, Пятница 29 марта 2024 20:10
UA EN RU
Проверили систему навигации. ГПСУ задержала группу мужчин на границе с Румынией (фото) Фото: пограничники задержали группу мужчин недалеко от границы (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники задержали группу мужчин, которые незаконно находились неподалеку от границы с Румынией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

"Нарушители проверили систему навигации в смартфонах во время "прогулки" в Румынию", - написали в ГПСУ,

По данным пограничников, их наряд обнаружил на участке ответственности "ночных гостей" - в 800 метрах от украинско-румынской границы.

"Загранпаспорта путники с собой имели, однако предпочтение все же отдали пешему "путешествию" вне пункта пропуска", - пояснили в службе.

Сейчас на нарушителей составлены админпротоколы, а меру наказания для них определит суд.

Военное положение в Украине

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину объявили военное положение и мобилизацию. Таким образом, мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. Также существует ряд исключений.

На этом фоне в стране все чаще стали организовываться незаконные схемы выезда для военнообязанных.

Недавно пограничники разоблачили схему, в рамках которой 44-летний украинец обещал своим "клиентам" трудоустройство на одном из предприятий и дальнейшее оформление заграничной командировки.

За это он получал 6500 долларов с одного человека.

Кроме того, мы сообщали, что в Одесской области пограничники разоблачили преступную группу, которая переправляла нарушителей в Молдову.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины пограничная служба Пограничники
NEWS
Зачем Россия атаковала Днестровскую ГЭС и при чем тут Молдова: мнение эксперта
Зачем Россия атаковала Днестровскую ГЭС и при чем тут Молдова: мнение эксперта
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России