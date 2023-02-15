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Перевезення сталевої продукції УЗ обвалилося за рік майже на 60%

Фото: перевезення сталевої продукції УЗ обвалилося за рік майже на 60% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За підсумками 2022 року "Укрзалізниця" скоротила перевезення залізної та марганцевої руди на 45,9 млн т, або на 59,2%, у порівнянні з 2021-м - до 31,7 млн т. Обсяги перевезення чорних металів за аналогічний період скоротилися на 57,8% - до 9,2 млн т.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані GMK Center.

ЗТак, станом на 9 лютого 2023 року, черга з рудою становила 7700 тис. вагонів, з металом – 666 вагонів. Найбільша черга на прикордонному переході Чоп: там у черзі 4165 вагонів із рудою. На переході Ужгород - 2383 вагони із рудою.

"До основних проблем для українського експорту залізницею у 2022 році можна віднести обмежену пропускна спроможність прикордонних переходів та окремих ділянок залізниць Європи. Крім того, негативно впливала початкова відсутність інтеграції між залізничними структурами України та сусідніх країн, а також дефіцит вагонів у європейських залізничних перевізників, і відсутність достатнього обсягу перевантажувальних потужностей на кордоні", - вказує видання.

Нагадаємо, раніше заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка заявив, що Мінекономіки у 2023 році працюватиме над розширенням українського експорту. Зокрема, уряд намагатиметься розблокувати морські порти та подовжити дію безмитних режимів торгівлі з ЄС, США та Великою Британією.

Згідно з даними аналітиків, щомісяця Україна втрачає понад 420 мільйонів доларів, які могла б отримати на експорті металопродукції.

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