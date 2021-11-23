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Перекинувся до РФ. Суд дозволив заочне слідство проти екс-командувача ВМС Березовського

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 12:31
Перекинувся до РФ. Суд дозволив заочне слідство проти екс-командувача ВМС Березовського Фото: суд дозволив заочне слідство проти екс-командувача ВМС Березовського (facebook.com/court.shev.kiev)
Автор: Марія Кучерявець

Шевченківський районний суд Києва дозволив заочне слідство проти колишнього Командувача Військово-Морських Сил України Дениса Березовського. Він перейшов на службу до росіян і зараз обіймає посаду замкомандуючого Тихоокеанським флотом РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Офісу генерального прокурора.

Вказано, що 18 листопада суд надав дозвіл на провадження спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження проти Березовського. Він підозрюється у держзраді та створенні злочинної організації.

Більше того, правоохоронці опублікували повістку на допит екс-командувачу ВМС. Він має з'явитися 24 листопада до Херсона для того, щоб ознайомитися з матеріалами справи, отримати обвинувальний акт та повідомлення про підозру.

Нагадаємо, Березовського було призначено командувачем ВМС 1 березня 2014 року під час захоплення Криму Росією, але вже наступного дня він зрадив присягу Україні і перекинувся до противника.

У РФ його призначили заступником Командувача Тихоокеанського флоту та підвищили до віце-адмірала.

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