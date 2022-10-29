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Переведення годинників. "Укрзалізниця" нагадала, який час вказано у квитках

Фото: завтра поїзди вирушатимуть за зимовим часом (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

На квитках на потяги, що відправляються 30 жовтня 2022 року, вказано вже зимовий час після переведення годинників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Переводимо стрілки. Разом з усією країною переходимо на зимовий час: 30 жовтня о 04:00 за київським часом стрілки годинників переводимо на годину назад. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 30 жовтня вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинників", - йдеться в повідомленні.

При цьому в "Укрзалізниці" просять пасажирів не забути перевести годинники.

Нагадаємо, минулого року в Україні намагалися скасувати сезонне переведення годинників, але Верховна рада не підтримала закон у другому читанні.

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УкрзалізницяПереведення годинників в Україні