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Перевод часов. "Укрзализныця" напомнила, какое время указано в билетах

Фото: завтра поезда будут отправляться по зимнему времени (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

На билетах на поезда, которые отправляются 30 октября 2022 года, указано уже зимнее время после перевода часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Переводим стрелки. Вместе со всей страной переходим на зимнее время: 30 октября в 04:00 по киевскому времени стрелки часов переводим на час назад. Время отправления и прибытия поездов в билетах 30 октября указывается уже с учетом перевода стрелок часов", - говорится в сообщении.

При этом в "Укрзализныце" просят пассажиров не забыть перевести часы.

Напомним, в прошлом году в Украине пытались отменить сезонный перевод часов, но Верховная рада не поддержала закон во втором чтении.

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УкрзализныцяПеревод часов в Украине