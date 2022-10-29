Перевод часов. "Укрзализныця" напомнила, какое время указано в билетах

На билетах на поезда, которые отправляются 30 октября 2022 года, указано уже зимнее время после перевода часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Переводим стрелки. Вместе со всей страной переходим на зимнее время: 30 октября в 04:00 по киевскому времени стрелки часов переводим на час назад. Время отправления и прибытия поездов в билетах 30 октября указывается уже с учетом перевода стрелок часов", - говорится в сообщении.

При этом в "Укрзализныце" просят пассажиров не забыть перевести часы.