Переведення годинників 2024. Коли Україна перейде на зимовий час і чи буде це востаннє

Коли саме та куди потрібно буде перевести стрілки годинників

В Україні зимовий та літній час офіційно запровадили ще у 1981 році (за часів СРСР) для економії електроенергії.

Згодом переведення годинника двічі на рік здійснювалось згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад", - йдеться в документі.

Отже, для переходу на зимовий час цього року стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад у неділю, 27 жовтня (о 4 годині ночі).

Чи буде цей перехід на зимовий час останнім

У липні 2024 року Верховна Рада схвалила законопроект №4201, який передбачає відмову від переведення годинників в Україні на літній час. Натомість він визначає "фіксацію" зимового часу на території нашої держави.

Якщо президент підпише цей документ, обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за "єдиним" київським часом - другим часовим поясом у шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2.

Тобто сезонного переходу часу на території України більше не здійснюватимуть.