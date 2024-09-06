Переведення годинників 2024. Коли Україна перейде на зимовий час і чи буде це востаннє

Цієї осені переводити стрілки годинників, щоб перейти на зимовий час, українці можуть востаннє.
РБК-Україна розповідає, коли саме і куди потрібно буде перевести годинник, а також чи буде ця зміна часу останньою для мешканців України.
В Україні зимовий та літній час офіційно запровадили ще у 1981 році (за часів СРСР) для економії електроенергії.
Згодом переведення годинника двічі на рік здійснювалось згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".
"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад", - йдеться в документі.
Отже, для переходу на зимовий час цього року стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад у неділю, 27 жовтня (о 4 годині ночі).
У липні 2024 року Верховна Рада схвалила законопроект №4201, який передбачає відмову від переведення годинників в Україні на літній час. Натомість він визначає "фіксацію" зимового часу на території нашої держави.
Якщо президент підпише цей документ, обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за "єдиним" київським часом - другим часовим поясом у шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2.
Тобто сезонного переходу часу на території України більше не здійснюватимуть.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що перехід на літній час може мати серйозні наслідки для здоров'я (включаючи зростання серцевих нападів і недосипання).
Тим часом осіннє переведення годинників, на думку декого з науковців, не пов'язане із подібними ефектами на організм. Це може пояснюватись, зокрема, кількістю природнього освітлення у різні пори року.
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