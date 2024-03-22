Переведення годинників 2024. Чи скасувала Україна перехід на літній час

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Як виникла ідея переводити годинники

Перехід на літній час "додає" одну годину світлового дня, що дає можливість довше користуватися денним освітленням та економити енергоресурси. Саме так пояснювали концепцію переведення годинників у Європі в минулому столітті.

Німеччина та Австро-Угорщина запровадили сезонний час під час Першої світової війни, коли бракувало палива для генерації електроенергії. Згодом цей приклад наслідували Франція, Велика Британія, Росія, США.

З причини економії електроенергії за радянських часів спочатку вводили "декретну" годину, потім запровадили перехід на "зимовий" та "літній" час. У країнах Європи після війни від сезонного часу відмовилися, але в 1970-х знов його повернули через нафтову кризу.

Наразі сезонний час застосовують близько 60 країн світу, зокрема, більшість країн Європи, США, Канада. Понад 130 країн або ніколи не переводили годинники, або відмовилися від такої практики (Китай, РФ, Білорусь, Туреччина, більшість країн Азії, Африка).

У 2019 році Європарламент підтримав скасування обов'язкового переведення годинників у країнах Євросоюзу. З 2021 року кожна країна-учасниця могла б сама обирати, чи зберегти чинну систему, чи відмовитися від неї. Але реформу досі не запровадили. Однією з причин є побоювання, що виникне плутанина з часовими поясами та проблеми з логістикою.

Чи є сенс у сезонному часі

Першопричина сезонного переведення годинників майже втратила актуальність у наш час. Активно використовуються енергоощадні технології, при цьому більше електроенергії наразі потребує не освітлення, а різні прилади та підприємства. До того ж сучасне суспільство має різний ритм життя.

Фото: переведення годинників призводить до збою циркадних ритмів (freepik.com)

Водночас науковці та лікарі наголошують на негативних наслідках переведення годинників для здоров'я.

Адаптація до "нового" часу погано позначається на самопочутті, адже після переведення стрілок на годину вперед доводиться прокидатися раніше. Збиваються біологічні ритми, що може призвести до проблем зі сном. У людей з порушенням роботи серцево-судинної системи можливе загострення хвороб, підвищення артеріального тиску.

Коли в Україні переводять стрілки годинників

На території України сезонний час запровадили за радянських часів – у 1981 році.

Наразі переведення годинника двічі на рік здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 "Про порядок обчислення часу на території України".

на літній час (на годину вперед) – в останню неділю березня о 03:00

на зимовий час (на годину назад) – в останню неділю жовтня о 04:00

У 2024 році літній час розпочнеться о 03:00 31 березня. Функціонал більшості сучасних гаджетів дозволяє не перейматися переведенням стрілок – зміна часу відбувається автоматично.

Що не так із літнім часом в Україні та як його намагалися скасувати

Дискусія щодо доцільності сезонного часу в Україні триває багато років. Окрім сумнівного економічного ефекту та ризиків для здоров'я, є ще кілька аргументів на користь відмови від переведення годинників.

"Природним" для переважної території нашої країни є саме зимовий час (Київський – часовий пояс UTС+2).

Лише Луганська та частково Донецька, Харківська, Закарпатська області знаходяться в інших часових поясах. Різниця у часі між західною та східною точками становить близько 68 хвилин.

Верховна рада зробила першу спробу ухвалити єдиний час для України у 2011 році, але це викликало хвилю критики. Зокрема у західних регіонах, адже сонячний день там у холодний період року починається пізніше. Врешті постанова парламенту тоді була скасована.

Вдруге нардепи намагалися скасувати сезонний час вже у 2021 році.

Фото: для України є природним зимовий час (Віталій Носач, РБК-Україна)

Варто зазначити, що у новому проєкті закону містилося положення, яке мало б розв'язати проблему часової розбіжності у регіонах. У ст. 5 про "Обчислення часу при визначенні розпорядку роботи" йдеться, що органи місцевого самоврядування у разі необхідності можуть рекомендувати час початку робочого дня для підприємств, установ та організацій усіх форм власності на відповідній території.

Також у документі наголошувалося на важливості відмови від єдиного часового простору з РФ. Адже з переведенням стрілок на годину вперед на пів року зникає різниця у часових поясах між Києвом та Москвою (перебуває в часовому поясі UTC+3 та живе за єдиним часом без переведення годинників).

Закон дозволив би зафіксувати в Україні "зимовий" час, який би більше ніколи не збігався з часом у Росії

Як було сказано в пояснювальній записці, нововведення покликані забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України. Оскільки на тимчасово окупованих територіях України встановлюють час держави-агресора.

Крім того, йшлося про світову практику відмови від сезонних переведень годинників та наміри Євросоюзу встановити єдиний час.

Однак остаточного рішення в ЄС досі немає, в Україні законопроєкт також не був ухвалений.

Голосування у другому читанні 19 березня 2021 року не набрало достатньої підтримки й документ відправили на доопрацювання. Наразі на сайті Верховної ради законопроєкт має статус: "Очікує на повторне друге читання".