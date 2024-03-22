Перевод часов 2024. Отменила ли Украина переход на летнее время

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Как возникла идея переводить часы

Переход на летнее время "прибавляет" один час светового дня, что позволяет дольше пользоваться дневным освещением и экономить энергоресурсы. Именно так объясняли концепцию перевода часов в Европе в прошлом веке.

Германия и Австро-Венгрия ввели сезонное время во время Первой мировой войны, когда не хватало топлива для генерации электроэнергии. Впоследствии этому примеру последовали Франция, Великобритания, Россия, США.

По причине экономии электроэнергии в советское время сначала вводили "декретный" час, затем ввели переход на "зимнее" и "летнее" время. В странах Европы после войны от сезонного времени отказались, но в 1970-х снова его вернули из-за нефтяного кризиса.

Сегодня сезонное время применяют около 60 стран мира, в частности, большинство стран Европы, США, Канада. Более 130 стран либо никогда не переводили часы, либо отказались от такой практики (Китай, РФ, Беларусь, Турция, большинство стран Азии, Африка).

В 2019 году Европарламент поддержал отмену обязательного перевода часов в странах Евросоюза. С 2021 года каждая страна-участница могла бы сама выбирать, ⁣ сохранить ли действующую систему или отказаться от нее. Но реформу до сих пор не утвердили. Одной из причин является опасение, что возникнет неразбериха с часовыми поясами и проблемы с логистикой.

Есть ли смысл в сезонном времени

Первопричина сезонного перевода часов почти утратила актуальность в наше время. Активно используются энергосберегающие технологии, при этом больше электроэнергии потребляет не освещение, а различные приборы и предприятия. К тому же современное общество живет в разном ритме.

Фото: перевод часов приводит к сбою циркадных ритмов (freepik.com)

В то же время ученые и врачи отмечают негативные последствия перевода часов для здоровья.

Адаптация к "новому" времени плохо сказывается на самочувствии, ведь после перевода стрелок на час вперед приходится просыпаться раньше. Сбиваются биологические ритмы, что может привести к проблемам со сном. У людей с нарушением работы сердечно-сосудистой системы возможно обострение болезней, повышение артериального давления.

Когда в Украине переводят стрелки часов

На территории Украины сезонное время было введено в советское время – в 1981 году.

В наши дни перевод часов дважды в год осуществляется согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

на летнее время (на час вперед) – в последнее воскресенье марта в 03:00

на зимнее время (на час назад) – в последнее воскресенье октября в 04:00

В 2024 году летнее время начнется в 03:00 31 марта. Функционал большинства современных гаджетов позволяет не беспокоиться о переводе стрелок – смена времени происходит автоматически.

Что не так с летним временем в Украине и как его пытались отменить

Дискуссия о целесообразности сезонного времени в Украине длится много лет. Кроме сомнительного экономического эффекта и рисков для здоровья, есть еще несколько аргументов в пользу отказа от перевода часов.

"Природным" для подавляющей территории нашей страны является именно зимнее время (Киевское – часовой пояс UTС+2).

Только Луганская и частично Донецкая, Харьковская, Закарпатская области находятся в других часовых поясах. Разница между западной и восточной точками составляет около 68 минут.

Верховная рада сделала первую попытку принять единое время для Украины в 2011 году, но это вызвало волну критики. В частности, в западных регионах, ведь солнечный день там в холодное время года начинается позже. В конце концов, постановление парламента тогда было отменено.

Второй раз нардепы пытались отменить сезонное время уже в 2021 году.

Фото: для Украины природное зимнее время (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стоит отметить, что в новом проекте закона содержалось положение, которое должно было бы решить проблему временного разногласия в регионах.

В ст. 5 об "Исчисление времени при определении распорядка работы" говорится, что органы местного самоуправления по необходимости могут рекомендовать время начала рабочего дня для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности на соответствующей территории.

Также в документе отмечалась важность отказа от единого временного пространства РФ. Ведь с переводом стрелок в час вперед на полгода исчезает разница во часовых поясах между Киевом и Москвой (находится в часовом поясе UTC+3 и живет по постоянному времени без перевода часов).

Закон позволил бы зафиксировать в Украине "зимнее" время, которое больше никогда не совпадало бы со временем в России.

Как было сказано в пояснительной записке, нововведения призваны обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины. Поскольку на временно оккупированных территориях Украины устанавливается время государства-агрессора.

Кроме того, речь шла о мировой практике отказа от сезонных переводов часов и намерении Евросоюза установить единое время.

Однако окончательного решения в ЕС еще нет, в Украине законопроект также не был принят.

Голосование во втором чтении 19 марта 2021 года не получило достаточной поддержки и документ отправили на доработку. Сейчас на сайте Верховной рады законопроект имеет статус: "Ожидает повторного второго чтения".