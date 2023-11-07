Більшу частину України накриють дощі: які регіони завтра омине негода

Від завтра в Україні пануватиме циклон, який притягне з собою атмосферні фронти. Через це на переважній частині України слід очікувати на опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

9-го листопада похолодання пошириться практично на всю територію України. Синоптик наголошує, що у кінці наступного тижня, із 17-18 листопада, слід очікувати більш серйозного зменшення температури до "нульових" позначок.

Синоптик також зазначає, що через похолодання завтра в Карпатах можливий мокрий сніг.

При цьому, єдина частина країни, куди опади не дійдуть - південний схід, Крим, Запоріжжя, Донецька область.

Похолодання в Україні

Від сьогодні в Україні очікується чергова хвиля похолодання. Але воно не буде "справжнім". А серйозно похолодає вже з 12 листопада. Цікаво, що хоч із другої половини листопада відчутно й похолодає, але вночі на градусниках "мінусів" не буде.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.