Переважну більшість генеруючих потужностей української енергосистеми відновлено, - "Укренерго"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в телеефірі "Суспільне. Новини".

В “Укренерго” очікують, що наступного тижня матимуть в мережі нові енергоблоки від ТЕС.

"Щодо теплоелектростанцій - їх здатність виробляти електроенергію все ще не повна і залишається нижчою, ніж та, яку мали на початок тижня до першої масованої атаки. Їм треба додатковий час, щоб відновити свою роботу", - пояснив голова "Укренерго".

"Станом на зараз українські енергетики змогли відновити більшість генеруючих потужностей після ракетних обстрілів цього тижня", - заявив Кудрицький.

Сьогодні, 11 грудня, РБК-Україна повідомило, що НАЕК "Енергоатом" оголосив про приєднання до електромережі України енергоблока-тисячника ВВЕР-1000 однієї з атомних електростанцій.

Нагадаємо, що вже майже два місяці РФ завдає масованих ракетних ударів по українській енергосистемі. Протягом цього часу більш як три сотні ракет та дронів атакували об’єкти енергетики по всій країні.

Про те, як Україна пережила вісім хвиль ракетних атак на енергетичну інфраструктуру - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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