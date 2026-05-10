Переважатиме погода із дощами та грозами: прогноз в Україні на тиждень (карти)

У понеділок, 11 травня, Україну накрють дощі з грозами, однак не скрізь. Буде хмарно з проясненнями. Вітер переважно північно-західний (на заході країни південно-західний), 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +18 до +21 градусів;

у східних областях - від +18 до +21 градусів;

у центральних областях - від +17 до +21 градусів;

у південних областях - від +19 до +21 градусів;

у західних областях - від +19 до +23 градусів.

У вівторок, 12 травня, в Україні знову очікуються дощі з грозами, а на сході - без опадів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +19 до +22 градусів;

у східних областях - від +19 до +24 градусів;

у центральних областях - від +17 до +21 градусів;

у південних областях - від +19 до +21 градусів;

у західних областях - від +17 до +19 градусів.

У середу, 13 травня, дощі пройдуть у більшості областей, а температура трохи впаде.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +13 до +19 градусів;

у східних областях - від +17 до +24 градусів;

у центральних областях - від +14 до +18 градусів;

у південних областях - від +17 до +19 градусів;

у західних областях - від +13 до +16 градусів.

У четвер, 14 травня, трохи потеплішає. Водночас дощі не збираються залишати Україну.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +14 до +18 градусів;

у східних областях - від +14 до +21 градусів;

у центральних областях - від +13 до +17 градусів;

у південних областях - від +14 до +18 градусів;

у західних областях - від +16 до +21 градусів.

У п'ятницю, 15 травня, в Україні очікуються дощі на півночі та в центральних регіонах.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: