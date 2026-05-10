UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Переважатиме погода із дощами та грозами: прогноз в Україні на тиждень (карти)

18:30 10.05.2026 Нд
2 хв
Де буде найтепліше, а де очікуються дощі?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Getty Images)

Наступний тиждень територія України перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, тобто переважатиме погода із дощами та подекуди грозами. Однак буде й тепло.

У понеділок, 11 травня, Україну накрють дощі з грозами, однак не скрізь. Буде хмарно з проясненнями. Вітер переважно північно-західний (на заході країни південно-західний), 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +18 до +21 градусів;
  • у східних областях - від +18 до +21 градусів;
  • у центральних областях - від +17 до +21 градусів;
  • у південних областях - від +19 до +21 градусів;
  • у західних областях - від +19 до +23 градусів.

У вівторок, 12 травня, в Україні знову очікуються дощі з грозами, а на сході - без опадів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +19 до +22 градусів;
  • у східних областях - від +19 до +24 градусів;
  • у центральних областях - від +17 до +21 градусів;
  • у південних областях - від +19 до +21 градусів;
  • у західних областях - від +17 до +19 градусів.

У середу, 13 травня, дощі пройдуть у більшості областей, а температура трохи впаде.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +13 до +19 градусів;
  • у східних областях - від +17 до +24 градусів;
  • у центральних областях - від +14 до +18 градусів;
  • у південних областях - від +17 до +19 градусів;
  • у західних областях - від +13 до +16 градусів.

У четвер, 14 травня, трохи потеплішає. Водночас дощі не збираються залишати Україну.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +14 до +18 градусів;
  • у східних областях - від +14 до +21 градусів;
  • у центральних областях - від +13 до +17 градусів;
  • у південних областях - від +14 до +18 градусів;
  • у західних областях - від +16 до +21 градусів.

У п'ятницю, 15 травня, в Україні очікуються дощі на півночі та в центральних регіонах.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +13 до +18 градусів;
  • у східних областях - від +14 до +22 градусів;
  • у центральних областях - від +14 до +19 градусів;
  • у південних областях - від +16 до +18 градусів;
  • у західних областях - від +16 до +21 градусів.

Нагадаємо, початок травня в Україні відзначився справжнім теплом, яке вже встигло оновити температурні максимуми. Рекордні показники зафіксували одразу в шести містах.

Також синоптики повідомляли, що у Київ прийшло метеорологічне літо - на тиждень раніше середньобагаторічних показників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві